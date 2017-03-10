Житель станицы Барсуковской убил отца костылем

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Кочубеевского района, обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений отцу, повлекших по неосторожности его смерть.

Вечером 7 ноября 2016 года в одном из домов в станице Барсуковской Кочубеевского района Ставрополья мужчины поссорились, выпивая. Сын дважды ударил отца по голове костылем. Мужчина скончался сразу же, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР. Уголовное дело направлено в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170310/zhitel_stanitsy_barsukovskoy_ubil_ottsa_kostylem_101238.html