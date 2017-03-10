XIV Сургучёвские чтения состоялись в Лермонтовской библиотеке Ставрополя

Новая встреча с Ильёй Сургучёвым / «Ставропольская правда» от 10 марта 2017 г.

Библиотечное слово «чтения» наконец-то возвращается к своему истинному наполнению. Такая мысль пришла, когда в самом начале XIV Сургучёвских чтений зазвучали строки знаменитого «Китежа» Ильи Дмитриевича.

Читал их актер Ставропольского академического театра драмы Илья Калинин. Полный народу зал краевой библиотеки внимательно слушал и живо реагировал на песнь Ставрополю, пришедшую из далекого прошлого.

В последние годы И. Сургучёв стал заметно ближе ставропольскому читателю. Не случайно зал библиотеки традиционно собирает большое количество интересующихся творчеством нашего земляка. Нынче дополнительные тому причины – и проект ГТРК «Ставрополье» «Читаем Сургучёва», и ряд интересных, полемичных публикаций в СМИ, заметила министр культуры края Татьяна Лихачёва в своем приветствии собравшимся.

В юбилейный для памяти о писателе 2016 год в Ставрополе наконец-то вышло в свет первое четырехтомное собрание произведений И.Д. Сургучёва, презентация которого состоялась недавно, напомнил бессменный ведущий чтений профессор Ставропольского государственного педагогического института Александр Фокин. Далее он познакомил участников встречи с документами архива Сургучёва, найденными в фондах театральных музеев России.

Приятным новшеством чтений стало видеообращение к аудитории из Москвы автора статьи о Сургучёве в трехтомнике «Русская литература 1920-1930-х годов» доктора филологических наук Дмитрия Николаева. При этом прозвучала любопытная мысль о том, что случай с Сургучёвым – редкий, едва ли не единственный, когда ученые не идут за уже сложившейся славой писателя, а словно прокладывают дорогу к нему. О том, что дорога эта не была легкой, говорила профессор Людмила Егорова, вспомнив добрым словом первые шаги тех, кто открыл путь к произведениям Сургучёва, в их числе библиографов Л. Орудину и К. Муратову. А многолетние исследования А. Фокина Людмила Петровна назвала подвигом ученого.

Своим восприятием творчества писателя и радостью знакомства с его произведениями поделилась Ольга Рецева. Главный редактор альманаха «Литературное Ставрополье» Владимир Бутенко, поведав о ряде фактов открытия Сургучёва для Ставрополья, назвал стремительным и чрезвычайно важным сегодняшнее возвращение писателя в историю русской словесности, в том числе и через публикации в альманахе. Он особо подчеркнул несомненно благотворное влияние творений Сургучёва на современных литераторов.

Роль центральной библиотеки края в сохранении и продвижении к читателю творческого наследия И. Сургучёва наглядно проиллюстрировала заместитель директора по научной работе библиотеки Вера Белик, представив обширную экспозицию. Здесь бережно хранимые книги, журналы, публикации соседствуют с библиографическими трудами и статьями, аудио- и видеоматериалами. Она также отметила популярность у земляков проводимых сотрудниками Лермонтовки библиоэкскурсий. Следующим шагом библиотеки в этом направлении станет создание виртуального музея писателя.

Высокую положительную интонацию мероприятию придала не только книжная выставка, подготовленная сотрудниками отдела краеведческой литературы и библиографии. Буквально украсили чтения картины ставропольских художников, словно перенесшие слушателей в губернский город Ставрополь времен Ильи Сургучёва. Творческими планами Союза художников России в год празднования 240-летнего юбилея краевого центра по созданию памятных арт-объектов, связанных с именем Сургучёва, поделился председатель правления Союза академик РАХ Сергей Паршин.

Понятно, что сургучёвская тема сегодня увлекает многих, и при таком интересе высказываются мнения самые разнообразные, порой полярные. В социальных сетях и СМИ появляются дискуссионные страницы, но, к сожалению, в спорах этих далеко не всегда главенствует желание восстановить истину. О неоднозначных, мятежных моментах биографии И. Сургучёва написано немало. Например, еще в 2006 году А. Фокиным в его монографии. Почему-то сегодня выдаются за новые какие-то «мысли по поводу», политические мифы, обличающие и обвиняющие писателя. К моей радости, на нынешних, как, впрочем, и на предыдущих губернских чтениях, не было речей подобного рода. Зато чувствовалось, насколько ценят люди вновь обретенные экспонаты: письма и публикации, уникальные стеклянные (!) негативы фотографий в театральных музеях, мемуары современников писателя и переписку с ним. В связи с чем вспоминаются известные слов А.С. Пушкина о том, что «следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». На этом пути непременно случаются новые открытия, новые штрихи к портрету ставропольского классика.

Антонина АШИХМИНА, член Союза журналистов России.

http://www.stapravda.ru/20170310/xiv_surguchevskie_chteniya_sostoyalis_v_lermontovskoy_biblioteke_101214.html