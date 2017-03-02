Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Лес

Владельцы земельных участков, прилегающих к лесу, теперь обязаны сами заботиться о пожарной безопасности – собирать сухостой и строить барьеры от огня.

С 1 марта 2017 года вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Они дополнены пунктом 72(3), согласно которому в период, когда стаял снег и до глубокой осени с дождями и первыми морозами, граждане, чья земля прилегает к лесу, должны принимать меры по защите от пожара. Вариантов несколько – между лесом и участком обустроить защитную полосу шириной не менее десяти метров (и систематически очищать ее от сухостоя, валежника, мусора и всего, что хорошо горит). Либо отделить лес искусственным противопожарным барьером шириной не менее полуметра, например, минерализованной полосой (это когда снимают верхний грунт). За нарушение Правил противопожарного режима в РФ предусмотрена административная ответственность и внушительный штраф.