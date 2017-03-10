В Ставропольском крае осудят телефонных мошенников

Завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы телефонных мошенников. Они распределили роли. Один из них звонил на телефоны жителей Ставропольского края и сообщал, что родственники абонентов попали в беду. Помочь можно только за деньги. Второй участник группы становился посредником между звонившим и водителями такси, которым он давал адреса, где забирать деньги. Позже они переводились на счета в Новосибирской области, где переводы обналичивала третья участница организованной группы. До разоблачения злоумышленникам удалось обмануть восемь человек, которые выложили около 800 тысяч рублей. Еще 17 граждан, заподозрив мошенничество, прекратили телефонное общение, преступления не были доведены до конца. Уголовное дело направлено в Георгиевский городской суд, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170310/v_stavropolskom_krae_osudyat_telefonnykh_moshennikov_101229.html