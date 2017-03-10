В Кисловодске раскрыто убийство женщины, труп которой злоумышленник расчленил

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство» по факту обнаружения в собственной квартире многоквартирного дома в Кисловодске тела 27-летней женщины. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, отметили в пресс-службе краевого управления СКР.

6 марта 31-летний сожитель женщины убил ее, расчленил тело и часть фрагментов отнес в сумке к реке Подкумок. Подозреваемый задержан.

http://www.stapravda.ru/20170310/v_kislovodske_raskryto_ubiystvo_zhenschiny_trup_kotoroy_zloumysh_101231.html