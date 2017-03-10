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10 марта 2017 г.

В Георгиевске вор убежал из магазина в новых кроссовках

Сотрудники полиции, патрулируя улицы Георгиевска заметили бегущего мужчину. При виде наряда патрульно-постовой службы он попытался скрыться, но был задержан. Бежал парень не зря! В обувном магазине, когда он примерял кроссовки, продавщица вышла. Тогда воришка, не расплатившись, вышел из магазина в новой паре кроссовок. Похищенное изъято и возвращено владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170310/v_georgievske_vor_ubezhal_iz_magazina_v_novykh_krossovkakh_101244.html
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