В Георгиевске вор убежал из магазина в новых кроссовках

Сотрудники полиции, патрулируя улицы Георгиевска заметили бегущего мужчину. При виде наряда патрульно-постовой службы он попытался скрыться, но был задержан. Бежал парень не зря! В обувном магазине, когда он примерял кроссовки, продавщица вышла. Тогда воришка, не расплатившись, вышел из магазина в новой паре кроссовок. Похищенное изъято и возвращено владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170310/v_georgievske_vor_ubezhal_iz_magazina_v_novykh_krossovkakh_101244.html