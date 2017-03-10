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10 марта 2017 г.

В «Единой России» определились с порядком проведения праймериз

На заседании политсовета регионального отделения «Единой России» принято решение, что предварительное голосование за кандидатов от партии на предстоящих выборах в органы местного самоуправления пройдут «по третьей модели»: в отборе кандидатов-единороссов примут участие не только партийцы, но и представители общественных организаций.

Как отметил лидер краевых единороссов Геннадий Ягубов, хотя предложенный вариант не предусматривает участия всех жителей края, будут обеспечены главные принципы процедуры – легитимность, открытость и конкурентность. «Единая Россия» запускает обновленный сайт предварительного голосования pg.er.ru, который начнет работу 13 марта и будет аккумулировать всю необходимую информацию о ситуации в регионах.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20170310/v_edinoy_rossii_opredelilis_s_poryadkom_provedeniya_praymeriz_101240.html
Фотография к статье В «Единой России» определились с порядком проведения праймериз
Голосование избирателей в праймериз
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