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10 марта 2017 г.
Ставрополь глазами художников / «Ставропольская правда» от 10 марта 2017 г.

В Буденновском краеведческом музее представили картины о Ставрополе

В Буденновском краеведческом музее открылась передвижная выставка «Ставрополь глазами художников», представленная краевым музеем изобразительных искусств в рамках мероприятий, приуроченных к 240-летию Ставрополя. Экспозиция репродукций картин мастеров кисти разных лет сформирована на основе музейных фондов. Работы первого профессионального художника края В. Кленова рассказывают о зеленых уголках и двориках провинциального старого города. В сюжетах Д. Лищенко, М. Толстикова, В. Шегедина прослеживаются события его исторического прошлого, А. Соколенко, П. Горбаня, Е. Биценко – социалистического «вчера». «Прогулку по старому Ставрополю» предлагает современный талантливый живописец – наш земляк, а ныне москвич Ю. Орлов. Директор Буденновской детской художественной школы А. Пальчиков поделился с посетителями выставки воспоминаниями о личном общении со многими известными ставропольскими художниками.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170310/v_budennovskom_kraevedcheskom_muzee_predstavili_kartiny_o_stavro_101196.html
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