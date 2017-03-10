Уникальный музей парашютов создан в селе Сенгилеевском

Музей парашютов / «Ставропольская правда» от 10 марта 2017 г.

Музеи бывают разные. Бывают такие, как знаменитый на весь мир Эрмитаж или Музей бронетанковой техники в подмосковном Нахабино. Бывают музеи краеведческие, как Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве в Ставрополе. Бывают школьные музеи. И есть малые музеи, посвященные одной тематике. Именно такой создал ветеран войны в Афганистане, руководитель военно-патриотического клуба «Русские витязи» Николай Жмайло. Это Музей парашютов в Сенгилеевском.

– Сегодня у нас представлено тринадцать типов парашютов, – рассказывает Николай. – Это старые-добрые Д-5 и Д-6, основные парашюты ВДВ, ВВС и морской пехоты. Имеется и парашют, позволяющий совершать прыжки с малых высот. В музее можно познакомиться и со спортивными, и с планирующими парашютами, а вот парашют Т-4 позволяет маневрировать в воздухе и поэтому используется в прыжках на точность приземления.

Есть в коллекции и уникальный экспонат, который еще совсем недавно был засекречен, – парашют морских спецназовцев, позволяющий прыгать с аквалангом. Есть два вида запасных парашютов. Ну а парашютно-грузовая система – это боевой трофей, подарок ополченцев Донбасса. Именно на таких сбрасывались грузы для окруженных в Иловайском котле подразделений ВСУ. В музее можно познакомиться и с авиационными тормозными парашютами.

В музее, созданном Н. Жмайло, можно не только осмотреть экспонаты, узнать их историю. Здесь можно и попробовать себя на тренажерах, на которых тренируются парашютисты.

Надо сказать, что выставка экспонатов мобильна, она приедет в Сквер Памяти краевой столицы 15 мая и 2 августа, в те дни, когда будет проходить слет патриотических организаций края.

Максим ДАЦКО

http://www.stapravda.ru/20170310/unikalnyy_muzey_parashyutov_sozdan_v_sele_sengileevskom_101112.html