Турнир по мини-футболу среди учреждений УИС края прошел в Нефтекумске в спортивно-оздоровительном комплексе «Старт», сообщила пресс-служба УФСИН России по краю. Соревнования приурочены к празднованию Дня работника УИС, который отмечается 12 марта. Победилями стали хозяева турнира – команда сотрудников ЛИУ-8. Но, как считают участники, главным итогом соревнования стала возможность провести время вместе и немного отдохнуть от повседневных забот.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170310/turnir_po_minifutbolu_sredi_uchrezhdeniy_uis_kraya_proshel_v_nef_101197.html