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10 марта 2017 г.

Турнир по мини-футболу среди учреждений УИС края прошел в Нефтекумске

Турнир по мини-футболу среди учреждений УИС края прошел в Нефтекумске

Турнир по мини-футболу среди учреждений УИС края прошел в Нефтекумске в спортивно-оздоровительном комплексе «Старт», сообщила пресс-служба УФСИН России по краю. Соревнования приурочены к празднованию Дня работника УИС, который отмечается 12 марта. Победилями стали хозяева турнира – команда сотрудников ЛИУ-8. Но, как считают участники, главным итогом соревнования стала возможность провести время вместе и немного отдохнуть от повседневных забот.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170310/turnir_po_minifutbolu_sredi_uchrezhdeniy_uis_kraya_proshel_v_nef_101197.html
Фотография к статье Турнир по мини-футболу среди учреждений УИС края прошел в Нефтекумске
Турнир по мини-футболу среди учреждений УИС края прошел в Нефтекумске
Турнир по мини-футболу среди учреждений УИС края прошел в Нефтекумске
Фото: пресс-служба УФСИН России по краю
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