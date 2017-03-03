Федеральная служба судебных приставов

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю подвели итоги работы за 2016-й год и поставили задачи на год текущий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе заседания коллегии главный судебный пристав Ставрополья Николай Коновалов коротко обозначил основные меры, которые были направлены на эффективность принудительного исполнения в 2016-м году. Например, одна из таких мер – информирование людей о возможностях Банка данных исполнительных производств. В результате посещаемость сайта возросла на 40%, и как следствие – через платежные системы, подключенные к «Банку», произведено более двух тысяч оплат на сумму порядка 12 с половиной миллионов рублей.

Н. Коновалов отметил, что в прошедшем году окончено и прекращено свыше 700 тысяч исполнительных производств, по всем категориям взыскано свыше шести миллиардов 200 миллионов рублей.

Кроме того, с положительной стороны отмечена работа по взысканию алиментов. Всего на содержание детей Управлением взыскано и перечислено порядка 196,5 миллионов рублей. Что касается штрафов в области безопасности дорожного движения, то по итогу 2016 года окончено 228 тысяч исполнительных производств, на общую сумму 192,5 миллиона рублей.

Кроме того, одной из задач, стоявших перед Управлением, являлось повышение открытости Ставропольской службы. Для этого во всех подразделениях работали специализированные телефонные линии, а также добавилась возможность задавать вопросы через социальные сети.

Руководитель Управления обозначил ключевые меры по активизации работы Службы на 2017-й год и поблагодарил свой коллектив за профессионально выполненную работу и достигнутые результаты. Завершилось заседание коллегии вручением наград и благодарностей особо отличившимся работникам.