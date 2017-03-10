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10 марта 2017 г.

Ставропольские юные дзюдоисты выиграли 10 медалей в Армавире

В Армавире прошло открытое первенство Министерства образования Краснодарского края по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. Ставропольскую команду представляли 12 учеников тренера Руслана Кишмахова, десять из которых вернулись домой с наградами. Победителями в своих весовых категориях стали Артем Порох и Роман Гусев, Нурмагомед Джамалов, Никита Гордиенко и Азамат Азизов. «Серебро» привезли Сайгид Керимов, Степан Жильников и Олег Карпенко, а «бронзу» — Арсен Кишмахов и Глеб Михайлов.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170310/stavropolskie_yunye_dzyudoisty_vyigrali_10_medaley_v_armavire_101243.html
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