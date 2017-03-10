Ставропольские дзюдоисты-юниоры успешно выступили на Всероссийских соревнованиях

Дзюдоисты на пьедестале / «Ставропольская правда» от 10 марта 2017 г.

В Волгограде прошли Всероссийские личные соревнования общества «Динамо» по дзюдо среди юниоров до 23 лет, победители которого получили право выступить на первенстве страны. Ставропольские динамовцы были представлены спортсменами ШВСМ дзюдо и самбо.

Победительницами среди юниорок стали Кристина Булгакова (в весовой категории до 48 кг) и Маргарита Носова (до 70 кг). Бронзовыми призерами среди юниоров стали Ахмед Гамзатов (до 66 кг) и Магомед Сусулов (до 90 кг).

http://www.stapravda.ru/20170310/stavropolskie_dzyudoistyyuniory_uspeshno_vystupili_na_vserossiys_101204.html