Пьяный подросток без прав катался с другом на автомобиле родителей в Ставрополе

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Ставрополе пьяного подростка без прав, управлявшего автомобилем, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Это случилось ночью 8 марта, когда сотрудники спецроты ДПС попытались остановить «Форд Мондео», водитель проигнорировал требования полицейских и метнулся во дворы. Машину нашли и остановили. За рулем был 17-летний подросток, который катался с другом на автомашине отца. Алкотестер показал наличие алкогольных паров. Был составлен административный материал за управление в состоянии опьянения лицом, не имеющим водительских прав. На место ЧП приехали родители юноши. Машина помещена на штрафную стоянку.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170310/pyanyy_podrostok_bez_prav_katalsya_s_drugom_na_avtomobile_rodite_101237.html