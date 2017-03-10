При столкновении мотоцикла и автомобиля пострадали 2 человека на Ставрополье

9 марта в 11 часов на 191-м километре автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель мотоцикла «Jialing» выехал на встречку и столкнулся с «Нивой», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В больницу попали водитель и пассажир мотоцикла, произошло это из-за отсутствия мотошлемов и защитной экипировки у пострадавших, считают в ГИБДД. Мотоциклист, 38-летний житель Красногвардейского, не имеет водительского удостоверения.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170310/pri_stolknovenii_mototsikla_i_avtomobilya_postradali_2_cheloveka_101232.html