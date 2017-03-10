Об отпусках и льготах / «Ставропольская правда» от 10 марта 2017 г.

– Скажите, каким образом нужно уведомлять работников о начале отпуска?

– В соответствии со статьей 123 Трудового кодекса РФ о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. Известить работника нужно либо в форме уведомления, либо в форме приказа.

– Включается ли время проезда к месту обучения и обратно в отпуск, который предоставляется работникам для получения ученой степени кандидата наук?

– Не включается. В соответствии со статьей 173.1 ТК работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы ассистентуры-стажировки по заочной форме обучения, имеют право на ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 календарных дней в течение года с сохранением среднего заработка. К этому отпуску добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места обучения и обратно с сохранением среднего заработка. Проезд оплачивает работодатель.

– Имеет ли право работающая женщина, воспитывающая двух детей в возрасте до 10 лет, на ежегодный оплачиваемый отпуск в летнее время?

– Женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, имеют первоочередное право на получение ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для них время. Эта же льгота распространяется на одиноких работающих мужчин, имеющих двух или более детей в возрасте до 12 лет.

Подготовлено специалистами министерства труда и социальной защиты населения СК

http://www.stapravda.ru/20170310/ob_otpuskakhi_lgotakh_101211.html