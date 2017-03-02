Фото: пресс-служба администрации Невинномысска Преподаватель детской школы искусств Невинномысска Инна Шляхова

Диплом лауреата II степени завоевала по итогам открытого межрегионального фестиваля-конкурса исполнителей романса «Метелица» преподаватель детской школы искусств Невинномысска Инна Шляхова. Организаторы «Метелицы» – министерство культуры Ставропольского края и Ставропольский краевой Дом народного творчества.

Выявление и поддержка талантливых исполнителей, авторов, любителей романса, популяризация русских народных традиций – такие цели преследовал конкурс.

Как сообщили в администрации Невинномысска, Инна Шляхова, являющаяся заместителем директора хорового отделения детской школы искусств, уже не раз становилась лауреатом международных, всероссийских, краевых, городских конкурсов вокалистов.