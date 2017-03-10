На Ставрополье за 2 дня более 170 лихачей попались на превышении скорости

С помощью ручных скоростомеров ставропольские автоинспекторы за 2 дня рейдовых мероприятий операции «Скорость» составили 171 административный материал за нарушение скоростного режима, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Операция «Скорость» на Ставрополье проходила 7 и 8 марта, сотрудники Госавтоинспекции использовали «Бинары» – приборы измерения скорости, программное обеспечение которых делает невозможным удаление полученных записей нарушений ПДД.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170310/na_stavropole_za_2_dnya_bolee_170_likhachey_popalis_na_prevyshen_101230.html