Фотография к статье На Ставрополье за 2 дня более 170 лихачей попались на превышении скорости
Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ
Сотрудники ДПС на дороге
С помощью ручных скоростомеров ставропольские автоинспекторы за 2 дня рейдовых мероприятий операции «Скорость» составили 171 административный материал за нарушение скоростного режима, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Операция «Скорость» на Ставрополье проходила 7 и 8 марта, сотрудники Госавтоинспекции использовали «Бинары» – приборы измерения скорости, программное обеспечение которых делает невозможным удаление полученных записей нарушений ПДД.