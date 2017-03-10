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10 марта 2017 г.

На Ставрополье в детдомах и реабилитационных центрах обучали дорожной безопасности

Детей обучали дорожной безопасности

Интересные уроки дорожной безопасности прошли в реабилитационных центрах и детских домах Степновского и Георгиевского районов Ставрополья. Их провели сотрудники Госавтоинспекции, но вместо беседы они подарили ребятам наборы световозвращающей самоклеющейся цветной пленки и ножницы, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Все для того, чтобы ребята могли сами смастерить и прикрепить на верхнюю одежду светящиеся в темноте картинки. Еще деталь — такой рисунок не повреждается при стирке.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170310/na_stavropole_v_detdomakh_i_reabilitatsionnykh_tsentrakh_obuchal_101200.html
Фотография к статье На Ставрополье в детдомах и реабилитационных центрах обучали дорожной безопасности
Детей обучали дорожной безопасности
Детей обучали дорожной безопасности
Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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