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10 марта 2017 г.

На Ставрополье пройдут мастер-классы по антикризисному управлению от ведущих экспертов России

В Ставрополе пройдут бесплатные курсы повышения квалификации для предпринимателей по технологиям антикризисного управления, сообщили в министерстве экономического развития Ставропольского края. Их проведет известный российский бизнес-тренер, эксперт в области игрофикации, основатель гумантираного бизнес-инкубатора «ЛЕКТРОиЯ» и студии «Игра развиваем» Георгий Чижов (г. Санкт-Петербург). 

Обучение по программам «Технологии антикризисного управления» и «Эффективный тимбилдинг: высокая результативность и продуктивность персонала, инновационные методы и приемы» организует Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае совместно с агентством «Инсайт». Курсы пройдут с 14 по18 марта, программа обучения включает 72 академических часа, по завершению которых все участники получат соответствующие сертификаты, а также овладеют самыми эффективными инструментами управления бизнесом и получат много полезной информации в новом интересном формате. Курсы повышения квалификации – это уникальная возможность, не выезжая за пределы региона, узнать о современных механизмах развития бизнес-команды, получить навыки антикризисного управления, разобрать самые сложные ситуации, найти оптимальное решение и сделать полную перезагрузку привычных методов ведения собственного дела, убеждены в краевом минэкономики.

В рамках своего визита на Ставрополье Георгий Чижов также проведет ряд увлекательных деловых игр для начинающих предпринимателей в Георгиевске, Курсавке и в краевом центре.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170310/na_stavropole_proydut_masterklassy_po_antikrizisnomu_upravleniyu_101223.html
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