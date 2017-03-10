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10 марта 2017 г.

Мясная корзина на Ставрополье потяжелела на 15 процентов

На Ставрополье производство мяса в прошлом году выросло на пятнадцать процентов, составив 480 тысяч тонн. 66 процентов приходится на курятину, двенадцать — на свинину, мясо овец и коз — восемь процентов, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК.

Между тем, самым проблемным моментом на сегодняшний день в региональном животноводстве является производство молока. «Если в растениеводстве в части применения новых технологий мы двигаемся вперед семимильными шагами (новейшие средства защиты растений, минеральные удобрения, обработка почв, мелиорация, технологии капельного орошения), то в животноводстве все идет по остаточному принципу, – заметил на краевой экономической конференции министр сельского хозяйства Владимир Ситников.

– Есть и проблемы, связанные с недостаточным уровнем государственной поддержки. Сегодня у нас нет прочного экономического фундамента, на котором можно было бы выстроить хорошую экономику в животноводстве.

Тем не менее, в регионе предпринят ряд мер: введен новый вид грантовой поддержки, увеличено субсидирование одного литра молока. Региональное аграрное ведомство внесло предложение в минсельхоз России о компенсации затрат не только на строительство молочно-товарных ферм, но и на реконструкцию и приобретение технологического оборудования, а также поголовья. Это была бы эффективная мера господдержки отрасли, убеждены в краевом минсельхозе.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170310/myasnaya_korzina_na_stavropole_potyazhelela_na_15_protsentov_101239.html
Фотография к статье Мясная корзина на Ставрополье потяжелела на 15 процентов
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