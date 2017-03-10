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10 марта 2017 г.
Молочные «клоны» / «Ставропольская правда» от 10 марта 2017 г.
ТЕСТ

Молочные «клоны» заполонили магазины

В последнее время все чаще в торговых точках, в том числе и Ставрополья, можно встретить фальсифицированные молочные продукты.

Такие исследования, подтверждающие подлог, проводят и в ФГУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория». Как рассказали в ведомстве, большинство современных методов фальсификации так или иначе сводится к изменениям технологии, использованию дешевого сырья. Зачастую в зоне риска оказываются молоко, сливки, кисломолочные жидкие продукты, в том числе обогащенные пробиотическими микроорганизмами, творог и творожные продукты, сметана и продукты на ее основе. В этом списке также масло из коровьего молока, сыр и сырные продукты, молочные консервы, сгущенное молоко.

Сегодня Минсельхоз России выступает за ужесточение маркировки молокосодержащих продуктов. Подготовлен проект изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Поправками предусматривается запретить использование молочных терминов при маркировке такой продукции, в состав которой входят заменители молочного жира. Данные продукты предлагается называть общетехническими понятиями – паста, крем и т. д. При этом на упаковке обязательно должна быть указана информация, по технологии какого молочного продукта они изготовлены. Словом, должна содержаться вся подноготная молочного «клона».

Одновременно предлагается указывать входящий в состав полный перечень ингредиентов – заменителей молочного жира, а также размещать на выделенном контрастным цветом информационном поле крупным шрифтом данные о содержании в продукте растительных масел. Принятие поправок позволит потребителям получать полную информацию о продукте и защитить добросовестных производителей от нечестной конкуренции.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170310/molochnye_klony_zapolonili_magaziny_101208.html
Фотография к статье Молочные «клоны» заполонили магазины
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