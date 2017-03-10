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10 марта 2017 г.

Лепестками роз осыпали женщин 8 марта во Владикавказе

22 малыша родились в Северной Осетии в праздничный день 8 марта. Как и полагается, женская половина победила в этот день – 14 девочек. Главврачи от имени главы Северной Осетии Вячеслава Битарова новоиспеченным мамам преподнесли цветы и подарки.

Власти Владикавказа продолжали удивлять женщин. Цветы их ждали в аэропорту. Бесплатный проезд – в общественном транспорте. Презенты для автоледи и массовый флеш-моб от сотрудников ГИБДД – фигура из 30 машин, образующая надпись «8 Марта». Мигалки синхронно зажглись на всех машинах, раскрасив вечер праздника.

30 студентов СОГУ в этот день покорили Чызджыты хох (Девичья гора) высотой 2823 м. Под музыку Феликса Алборова в исполнении Оркестра Гостелерадио СО АССР ребята выстроились в цифру 8.

А глава республики преподнес государственные награды 24-м женщинам, среди которых учителя, врачи, ученые, госслужащие, аграрии и мать десятерых детей.

Долгожительницу Владикавказа, отдавшую больше 40 лет здравоохранению Зинаиду Дудуеву, в Международный женский день поздравили отдельно.

А общий концерт на площади Свободы создал настроение всем женщинам танцами и песнями на любой вкус. В завершении мероприятия под песню «Дарите женщинам цветы» из самолета высыпали на зрителей лепестки белых, желтых и красных роз.

 

П. ГРИН , По материалам пресс-службы АППП РФ в СКФО
http://www.stapravda.ru/20170310/lepestkami_roz_osypali_zhenschin_8_marta_vo_vladikavkaze_101228.html
Фотография к статье Лепестками роз осыпали женщин 8 марта во Владикавказе
Глава Северной Осетии преподнес 24-м женщинам, среди которых учителя, врачи, ученые, госслужащие, аграрии и мать десятерых детей, государственные награды
Глава Северной Осетии преподнес 24-м женщинам, среди которых учителя, врачи, ученые, госслужащие, аграрии и мать десятерых детей, государственные награды
Фото: пресс-служба АППП РФ в СКФО
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