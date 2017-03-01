В Невинномысске проходит городской конкурс плакатов «Наши Герои!», приуроченный к 25-летию установления звания Герой Российской Федерации. Организатор акции – Молодежный центр развития личности при поддержке комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города.

К участию в конкурсе пригласили молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Каждый конкурсант может представить не более двух работ, выполненных на бумаге, а также продублированных в цифровом виде. Оригинальность, креативность, выразительность, техническое и художественное качество – эти критерии будут решающими при определении победителей. Они определятся уже 11 апреля. Лучшим молодым художникам, как сообщили в мэрии Невинномысска, вручат специальные дипломы.