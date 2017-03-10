Как весной победить авитаминоз

Как победить авитаминоз / «Ставропольская правда» от 10 марта 2017 г.

ТЕСТ

Обычно в первый месяц весны наступает авитаминоз, который может сказываться и на самочувствии человека, и на его настроении.

Недостаток витаминов и солнечных лучей приводит к тому, что наш организм ослабевает. Авитаминоз приводит к неприятным последствиям – быстрому старению и ослаблению иммунной системы, убеждены эксперты электронного журнала «Дом советов». Если придерживаться ряда нехитрых правил, можно успешно избавиться от всех признаков авитаминоза – упадка сил, быстрой утомляемости, крайней раздражительности, слабости, сонливости, сниженной работоспособности, частых простуд. Какие же витамины нам нужны в весеннее время и в каких продуктах они содержатся?

Прежде всего это витамин С, аскорбиновая кислота, самый главный «витамин весны», отвечает за сопротивляемость нашего организма различным инфекциям. Важны также витамины Д, А, В1, В2, Е. Ежедневное меню в это время должно быть разнообразным: овощи, фрукты, зелень, крупы, продукты животного происхождения. Например, свежую зелень хорошо употреблять сразу, пока она еще сочная. И нужно помнить, что витамин С при кипении разрушается. Очень неплохо ставить на стол хорошо промытую зелень в качестве витаминного добавления к разным блюдам. Всевозможные салаты, как овощные, так и фруктовые, лучше готовить перед употреблением. Также, если по какой-либо причине дома сохранился железный нож, избавляйтесь от него немедленно, потому что железо – первый враг витамина С. Важно помнить, что один из главных витаминов, витамин А, плохо усваивается организмом без своего дополнения – витамина Е. Например, во многих семьях в качестве источника витамина А употребляют в пищу тертую морковь. Иногда с сахаром. Считайте, что все впустую, пока в нее не добавлено немного растительного масла либо сметаны или майонеза.

Хороши также свежевыжатые фруктовые или овощные соки, например, соки апельсина, моркови, томатов, тыквы. Очень богата витамином С квашеная капуста. Желательно употреблять ее в течение двух-трех часов после того, как она вынута из рассола. Вообще в капусте витамина С столько же, сколько в апельсине.

http://www.stapravda.ru/20170310/kak_vesnoy_pobedit_avitaminoz_101209.html