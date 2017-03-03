В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра прошел необычный урок истории, который провели офицеры Росгвардии Али Урчуков, Алексей Акинин и Александр Лымарев. Они рассказали кадетам об одной из малоизвестных страниц истории нашей страны — учреждении первого отечественного ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Эскиз награды был нарисован Петром I собственноручно. Случилось это 10 марта 1699 года. Орденом награждались те, кто «счастливо начальствуя над армией, храбростью своей снискали себе славу». Любопытно, что особого указа об утверждении этого ордена при Петре I не издавалось, а официальное положение о нем было утверждено Павлом I только в 1797 году, то есть почти через что сто лет.

В новом статуте как высшая награда Российской Федерации орден был восстановлен в 1998 году: старую государственную символику заменили на новую, а в целом исторический антураж был сохранен полностью.