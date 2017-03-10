Футбол может вызвать слабоумие? / «Ставропольская правда» от 10 марта 2017 г.

Мнение

Несмотря на глумливые анекдоты про британских ученых, эти беззаветные труженики не унимаются и время от времени потрясают мир своими новыми открытиями. Недавно ленты информационных агентств облетела новость, что в результате 40-летних исследований спортивные медики Туманного Альбиона пришли к выводу, что профессиональное занятие футболом может привести к слабоумию. И пояснили, что они изучили препарированные мозги шестерых умерших футболистов (персоналии не уточняются), четверо из них имели признаки болезни Альцгеймера. По мнению ученых, главной причиной разрушения мозга являются многократные удары мячом по голове.

Представители Общества Альцгеймера (Alzheimer’s Association), мечтающие о мире без этой болезни, с выводами британских ученых категорически не согласны. Они считают, что любые спортивные упражнения являются одним из лучших способов снижения риска развития слабоумия. Согласимся, что спор интересный. Даже футбольная ассоциация Англии включилась в процесс и пообещала провести собственное независимое расследование. Нам бы их проблемы.

В отечественном футболе так глубоко не копают. От свалившегося на нас счастья – чемпионата мира по футболу 2018 года (не ругайтесь на автора этих строк, если вдруг итоги этого события нас разочаруют или, не дай Бог, оно и вовсе не состоится) спортивные функционеры всей страны в едином гордом порыве занялись возведением и реконструкцией многочисленных арен, дабы с присущей нам масштабностью принять игры мундиаля и не посрамить земли Русской. Апофеозом размаха щедрости стало возведение в Санкт-Петербурге «Зенит Арены», на которой после чемпионата мира будет играть местный «Зенит». Клубу стадион достался за символический один рубль. Налогоплательщикам он обошелся, по различным оценкам, от «более 50» до «около 70» миллиардов рублей (официальная стоимость в долларах – 1,1 млрд, на курс умножайте сами). В первой десятке рейтинга самых дорогих стадионов мира «Зенит Арена» занимает высокое пятое место, уступая двум американским, канадскому и лондонскому («Уэмбли») стадионам.

Разница между ними и нами, согласитесь, несущественная: там спорт – это хороший бизнес, а миллиардные вложения в строительство спортивных арен делают акулы этого самого бизнеса; у нас же задействуются не только и даже не столько эти источники, а львиная доля финансового бремени ложится на не бездонный бюджет. Там механизм предоставления зрелища отлажен настолько, что даже средняя посещаемость матчей по соккеру (так за океаном презрительно именуют европейский футбол) в количестве чуть более 60 тысяч зрителей на игру считается сравнительно невысокой. Болельщики, кто-нибудь из вас может себе подобное представить, как говорится, здесь и сейчас?!

Рекордная посещаемость баскетбольной игры у них – 102 тысячи человек! У нас такую статистику имели только несколько футбольных матчей сборной СССР и несколько игр чемпионатов Советского Союза (до реконструкции «Лужников» перед московской Олимпиадой). На хоккее у них было зафиксировано рекордное присутствие – 113 тысяч зрителей. У нас несколько десятков тысяч зрителей на хоккей собиралось в Москве на «Динамо» на свежем воздухе, еще до строительства крытых арен.

Ну и к чему я все это навертел? А к тому, что, оставаясь любимой (как я наивно полагаю) миллиардами людей игрой, футбол стал достоянием кучки предприимчивых людей, сделавших из «просто игры» потрясающий грандиозностью задуманного размаха шоу-бизнес. У кого-то лучше получается шоу, у кого-то лучше получается бизнес, но в целом по миру схема работает. И у нас (в другой, правда, стране) это худо-бедно работало. Почему сейчас не работает – вопрос, конечно, интересный.

Возвращаясь к началу рассуждений, помяну еще раз незлым тихим словом британских ученых. Может, не распознали они главной футбольной «заразы» (к болельщикам сие не относится)? Может, слабоумию подвержены не только те, кто играет в эту игру (бьет по мячу головой), но и те, кто продвигает продукт? В мире по пальцам можно пересчитать прибыльные клубы, а интерес к феномену футбола только растет. Парадокс, да и только.

Может быть, когда-нибудь разгадают тайны пирамид и откроют причины исчезновения Атлантиды. Может быть. Но секрет популярности футбола останется за границами понимания навсегда. Кто не понял, о чем это я, начинай читать сначала.

http://www.stapravda.ru/20170310/futbol_mozhet_vyzvat_slaboumie_101191.html