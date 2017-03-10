Электронные больничные листы с 2017 года вводятся во всей стране

Больничный лист «уйдет» в Сеть / «Ставропольская правда» от 10 марта 2017 г.

ЗАКОНный интерес

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о внедрении электронных листков временной нетрудоспособности, разработанный Министерством труда РФ. Переход этих важных документов в новый виртуальный формат запланирован на 1 июля 2017 года.

Означает ли это, что бумажные больничные упразднят? И как пользоваться электронными листами нетрудоспособности на практике? Разъяснения дает постоянный эксперт рубрики «Законный интерес» Роман Савичев, руководитель ОАО «Юридическое агентство «СРВ», признанного в профессиональной среде одним из крупнейших в России, по версии информационно-правового портала «Право.ру-300».

– Электронные листки нетрудоспособности уже выдаются в некоторых «пилотных» регионах с 2014 года в качестве эксперимента. Очень хорошо новая технология себя уже показала в Москве, Татарстане, Астраханской и Белгородской областях, – комментирует Роман Савичев. – Министерство труда не планирует немедленно упразднить бумажные больничные листы, однако процесс, как говорится, пошел, и не нужно сомневаться, что электронные документы со временем вытеснят их из оборота.

Ожидается, что первое время пациенты смогут выбирать, в каком виде им оформить больничный. Соответствующие изменения планируют внести в статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и в статью 59 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Для того чтобы заинтересованное лицо, обладающее соответствующими полномочиями, имело возможность получить информацию о выданных гражданину электронных больничных, чиновники предлагают создать специальную автоматизированную систему, оператором которой выступит Фонд социального страхования России.

Выдавая больничный, врач обязан будет заверить документ своей усиленной квалифицированной электронной подписью. Доступ к базе данных о больничных листах будет иметь ФСС, медицинские учреждения и работодатели. Однако работодателям предоставят данные только о тех гражданах, которые у них трудоустроены в данный момент. Понятно, что такой больничный лист уже не потеряешь и подделать его вряд ли получится. Конкретно форму и образец заполнения больничного листа должен определить Минздрав России, когда закон вступит в силу.

Давайте рассмотрим плюсы и минусы планируемого нововведения. Плюсов здесь гораздо больше.

Во-первых, для пациента получение больничного будет упрощено. Можно не пидти в больницу, не сидеть в очередях, а просто позвонить врачу и сообщить о том, что выходишь на работу. Таким образом, получаем экономию личного времени, причем и для пациента, и для врача. Ведь, вместо того чтобы тратить время на бюрократию, медработник уделит его больному. При наличии единой информационной базы врачам не потребуется каждый раз заново вводить одни и те же данные о владельце листа нетрудоспособности.

Во-вторых, исчезнет необходимость хранить бумагу. Работодателя освободят от обязанности вести бумажный архив, поскольку вся информация о больничных будет поступать в электронном виде и легко обрабатываться.

Кроме того, новая система виртуальных больничных позволит свести на нет злоупотребления при оформлении листков нетрудоспособности. О взятках в этой сфере, думаю, все слышали. Работодатели больше не смогут задерживать выплату больничных. Закон очертит четкие сроки, в которые работодатель должен будет рассчитаться с сотрудником.

Минусов в этой системе немного. Собственно, главный недостаток один – слабая технологическая оснащенность российских медучреждений. Между тем для обеспечения эффективной работы электронного документооборота необходимо, чтобы между лечебно-профилактическими учреждениями, Фондом социального страхования и работодателями существовала бесперебойная система обмена данными. То есть все учреждения должны быть оснащены современной компьютерной техникой, сетевым оборудованием и иметь скоростной доступ в Интернет.

Кроме того, особое внимание нужно уделить безопасности сетевых подключений и защите системы от хакеров. Для этого медработники должны иметь цифровую подпись, не говоря уже о хорошем уровне умения пользования компьютером.

В Министерстве труда РФ заявляют, что все эти проблемы будут решены и уже в 2017 году все жители страны при желании смогут пользоваться современными электронными больничными листами.

http://www.stapravda.ru/20170310/elektronnye_bolnichnye_listy_s_2017_goda_vvodyatsya_vo_vsey_stra_101213.html