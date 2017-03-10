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10 марта 2017 г.

Двух серийных автоворов-угонщиков поймали в Невинномысске

В Невинномысске из легковушки, припаркованной во дворе многоэтажки, неизвестные, взломав дверь, украли автомагнитолу и аудиоколонки. Сумма ущерба составила 4800 рублей. Вскоре сотрудники полиции задержали воров: ими оказались двое молодых мужчин, проживающих в хуторе Калиновский Кочубеевского района.

Как оказалось, злоумышленники ранее неоднократно были судимы за кражи. А в ходе дознания выяснилось: до последней «ходки» на дело криминальный дуэт обворовал еще две машины, а одну – угнал. Теперь любителям легкой жизни придется отвечать за содеянное по закону.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170310/dvukh_seriynykh_avtovorovugonschikov_poymali_v_nevinnomysske_101235.html
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