Агроминистр Ставрополья В. Ситников провел прием в Петровском районе

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников побывал с рабочим визитом в Петровском районе и провел выездной прием, сообщили в пресс-службе ведомства. На встречу пришли руководитель СХП «Володино» Александр Щедрин, глава К(Ф)Х Валентина Беда, а также главы сельских поселений Сергей Уваров (Гофицкое), Александр Пичугин (Высоцкое, Ореховка) и Владимир Кузёма (Шведино). Александр Щедрин и Валентина Беда рассказали министру о непростой ситуации с получением льготных кредитов, процедура выдачи которых затягивается. А ведь уже сегодня крестьянскому (фермерскому) хозяйству требуются средства для проведения весенних полевых работ, а СХП «Володино» на строительство плодохранилища. По словам министра Владимира Ситникова, этот вид господдержки является новым и эффективным, и в ближайшее время механизм выдачи льготных кредитов будет усовершенствован. Главы сельских поселений также подняли ряд проблемных вопросов. Один из них – строительство спортивных площадок. Район стал участником программы «Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках которой можно рассчитывать на получение средств для этих целей. В минсельхозе напомнили, что эта программа – один из самых эффективных механизмов улучшения условий жизни на селе. В прошлом году в Петровском районе новоселье справили четыре семьи. Приобретено и построено 284 квадратных метров жилья, в том числе для молодых семей и начинающих специалистов – более 196 «квадратов». В этом году району выделено на 3,8 млн. руб., что позволит решить «квартирный вопрос» шести 6 семей, в том числе 4 молодые. В свою очередь министр отметил, что, согласно данных статистики, Петровский район имеет один из низких показателей в крае по строительству плоскостных спортивных сооружений, и выразил готовность оказывать всяческое содействие в реализации таких проектов.

Коснулись главы муниципальных образований и темы водоснабжения. В частности, обновления водопроводных сетей, степень изношенности которых очень вызывает у них серьезное беспокойство.

– Подготовив полный пакет документов, входите в программу «Устойчивое развитие сельских территорий». Это реальный шанс обеспечить людям бесперебойную подачу чистой воды в кратчайшие сроки, – посоветовал агроминистр. – Здесь нужна ваша активная позиция и ответственный подход в оформлении всех необходимых бумаг.

В ходе этой беседы также была обсуждена готовность района к весенним полевым работам, состояние перерабатывающей отрасли и вопросы повышения инвестиционной привлекательности территории.

http://www.stapravda.ru/20170310/agroministr_stavropolya_v_sitnikov_provel_priem_v_petrovskom_ray_101227.html