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10 марта 2017 г.

Адвокат и дознаватель РОМВД осуждены за мошенничество в Андроповском районе

Суд в Андроповском районе Ставрополья вынес приговор адвокату Татьяне Царевой и дознавателю отделения дознания ОМВД по Андроповскому району Равилю Сафарову. Они признаны виновными в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Царева и Сафаров знали о том, что в отношении одного из сотрудников полиции следственные органы проводят проверку его возможной противоправной деятельности. Пара злоумышленников сообщила полицейскому, что следователи намерены возбудить уголовное дело и предложила ему за 620 тысяч рублей помочь прекратить проверку. Часть денег была получена, остальные нет, поскольку вмешались сотрудники УФСБ России по краю.

Приговором суда Сафарову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 40 тысяч рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на два года. Царевой – в виде лишения свободы, условно, с испытательным сроком один год со штрафом 20 тысяч рублей и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на год. Приговор суда пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170310/advokat_i_doznavatel_romvd_osuzhdeny_za_moshennichestvo_v_androp_101199.html
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