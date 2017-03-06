Фото: ОГИБДД Андроповского района Сотрудники двух ведомств не только выявляли неплательщиков, но и проводили на месте профилактические беседы с законопослушными гражданами

Совместный рейд по выявлению неплательщиков штрафов, налогов и алиментов провели в Андроповском районе судебные приставы и сотрудники ГИБДД. Рейд прошел в рамках межведомственного профилактического мероприятия «Должник». Всего было выявлено четырнадцать злостных неплательщиков – тех, кто не погасил штрафы, иные платежи в отведенный законодательством срок. Нарушителям помимо основного штрафа пришлось заплатить еще и исполнительский сбор.

В ходе рейда сотрудники двух ведомств вели также профилактическую работу. Они объясняли законопослушным гражданам, чем чревато неисполнение закона в части своевременной уплаты налогов, штрафов и т.д. Кстати, как показала практика, после каждой операции «Должник» активно работает еще и так называемое «сарафанное радио». Как результат, нарушители более активно, чем ранее, идут оплачивать свои забытые долги.