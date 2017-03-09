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9 марта 2017 г.

Житель Зеленокумска вместо волка убил на охоте человека, дело направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Зеленокумска Советского района, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Вечером 8 августа 2016 года он охотился в Степновском районе и заметил отблески глаз. Мужчина решил, что это волк, и выстрелил из винтовки. Оказалось, вместо волка он смертельно ранил 45-летнего жителя Нефтекумска, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. Уголовное дело направлено в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170309/zhitel_zelenokumska_vmesto_volka_ubil_na_okhote_cheloveka_delo_n_101186.html
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