Фотография к статье Житель Зеленокумска вместо волка убил на охоте человека, дело направлено в суд
Фото: Александр ЦВИГУН
Ружье
Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Зеленокумска Советского района, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Вечером 8 августа 2016 года он охотился в Степновском районе и заметил отблески глаз. Мужчина решил, что это волк, и выстрелил из винтовки. Оказалось, вместо волка он смертельно ранил 45-летнего жителя Нефтекумска, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. Уголовное дело направлено в суд.