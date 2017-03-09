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9 марта 2017 г.

В Ставрополе женщина украла кошелек из детской коляски

На одном из рынков Ставрополя женщина украла из детской коляски кошелек. Ущерб потерпевшая, местная жительница, оценила более чем в 10 тысяч рублей. За несколько часов сотрудники полиции вычислили и задержали воровку. Она созналась в краже. Часть похищенного изъята и возвращена владелице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170309/v_stavropole_zhenschina_ukrala_koshelek_iz_detskoy_kolyaski_101169.html
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