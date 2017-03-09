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9 марта 2017 г.

В Ставрополе «Ленд Ровер Евок» сбил пешехода

8 марта в Ставрополе около 13 часов водитель автомашины «Ленд Ровер Евок» на улице Дзержинского сбил пешехода, внезапно вышедшего на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 27-летний пешеход лечится амбулаторно. Иномаркой рулила 55-летняя местная жительница.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170309/v_stavropole_lend_rover_evok_sbil_peshekhoda_101183.html
Фотография к статье В Ставрополе «Ленд Ровер Евок» сбил пешехода

Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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