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9 марта 2017 г.

В Советском районе задержали кладбищенского вора

Сотрудники полиции Советского района установили причастность ранее неоднократно судимого 22-летнего молодого человека к серии краж с кладбища села Солдато-Александровского. Три жителя населенного пункта просили привлечь к ответственности злоумышленника, похитившего с мест захоронения их родственников могильные ограды. В ходе следствия выяснилось, что мужчина сдавал их в пункт приема металла. Выручил около 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170309/v_sovetskom_rayone_zaderzhali_kladbischenskogo_vora_101175.html
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