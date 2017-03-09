В Невинномысске приступили к ремонту дорог и уборке территорий
В Невинномысске приступили к ремонту дорог общего пользования. Он будет вестись согласно ранее заключённым контрактам. Самые проблемные участки проезжей части городских улиц приведут в порядок уже к 1 мая.
Одновременно, как сообщили в администрации города, начата уборка территорий после зимнего периода. Запланирован ряд общегородских санитарных дней. Первый из них пройдёт 17 марта в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья».
Также в Невинномысске, в соответствии с поручением губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, намечен комплекс работ по очистке от мусора территорий кладбищ к пасхальным праздникам.
Фото: пресс-служба администрации Невинномысска