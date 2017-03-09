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9 марта 2017 г.

В Невинномысске приступили к ремонту дорог и уборке территорий

В Невинномысске ведутся работы по ремонту дорог и уборке территорий

В Невинномысске приступили к ремонту дорог общего пользования. Он будет вестись согласно ранее заключённым контрактам. Самые проблемные участки проезжей части городских улиц приведут в порядок уже к 1 мая.

Одновременно, как сообщили в администрации города, начата уборка территорий после зимнего периода. Запланирован ряд общегородских санитарных дней. Первый из них пройдёт 17 марта в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья».

Также в Невинномысске, в соответствии с поручением губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, намечен комплекс работ по очистке от мусора территорий кладбищ к пасхальным праздникам.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170309/v_nevinnomysske_pristupili_k_remontu_dorog_i_uborke_territoriy_101202.html
Фотография к статье В Невинномысске приступили к ремонту дорог и уборке территорий
В Невинномысске ведутся работы по ремонту дорог и уборке территорий
В Невинномысске ведутся работы по ремонту дорог и уборке территорий
Фото: пресс-служба администрации Невинномысска
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