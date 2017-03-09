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9 марта 2017 г.

В Кисловодске ростовчанин торговал шпионской техникой

На Ставрополье завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Ростова-на-Дону, обвиняемого в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. С ноября 2015 по июнь 2016 года он на сайте одного из интернет-магазинов купил специальное средство для негласного получения информации – солнцезащитные очки с функцией аудио-видеозаписи. А позже на одной из улиц Кисловодска продал их за 2 тысячи рублей сотруднику правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в суд, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170309/v_kislovodske_rostovchanin_torgoval_shpionskoy_tekhnikoy_101187.html
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