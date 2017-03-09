В Изобильненском районе мотоциклист насмерть сбил пешехода и скрылся

7 марта около 22 часов в станице Рождественской Изобильненского района мотоциклист, предположительно, на «Иже», сбил пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Мужчина умер на месте. Мотоциклиста ищут. За оставление места происшествия ему грозит лишение прав.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170309/v_izobilnenskom_rayone_mototsiklist_nasmert_sbil_peshekhoda_i_sk_101176.html