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9 марта 2017 г.

В Изобильненском районе мотоциклист насмерть сбил пешехода и скрылся

7 марта около 22 часов в станице Рождественской Изобильненского района мотоциклист, предположительно, на «Иже», сбил пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Мужчина умер на месте. Мотоциклиста ищут. За оставление места происшествия ему грозит лишение прав.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170309/v_izobilnenskom_rayone_mototsiklist_nasmert_sbil_peshekhoda_i_sk_101176.html
Фотография к статье В Изобильненском районе мотоциклист насмерть сбил пешехода и скрылся

Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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