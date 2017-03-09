В Грачевском районе столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл

8 марта около 18 часов водитель мотоцикла «Днепр» в селе Кугульта Грачевского района зацепил самодельной люлькой и столкнулся с грузовиком «Газ Саз», который двигался в попутном направлении. Пассажир мотоцикла – 24-летний местный житель– получил травму головы из-за отсутствия мотошлема. Его не надел и водитель мотоцикла – 37-летний местный житель, у которого не было водительского удостоверения. Плюс ко всему, он был сильно пьян. Нарушителю «светит» до 15 суток административного ареста.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170309/v_grachevskom_rayone_stolknulis_gruzovoy_avtomobil_i_mototsikl_101184.html