Ставропольские тяжелоатлеты привезли букет наград с первенства СКФО в Назрани

В Назрани (Республика Ингушетия) прошли соревнования на первенство СКФО по тяжелой атлетике среди спортсменов 1997 года рождения. Сборная Ставрополья была сформирована из 18 спортсменов СШОР по тяжелой атлетике и краевого центра спортивной подготовки. Юные спортсмены вели борьбу за право участия в первенстве России, которое пройдет в марте в Старом Осколе Белгородской области.

Отлично выступила наша команда юниорок, занявшая первое место в командном первенстве. Победили в первенстве округа и завоевали золотые медали Кристина Маликова (Ставрополь), Анна Усова и Диана Шестопалова; серебряными медалистами стали Виктория Шестопалова (все трое из Новоалександровска) и Кристина Мерденова из краевого центра; бронзовой медали удостоена Валерия Холобцева (Новоалександровск).

Победителем среди юниоров стал Борис Хачатуров. Бронзовые награды завоевали Алексей Фомичев, Денис Баркалов и Дмитрий Цатуров (все из Буденновска).

http://www.stapravda.ru/20170309/stavropolskie_tyazheloatlety_privezli_buket_nagrad_s_pervenstva__101205.html