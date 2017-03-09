Революция 1917 года: как это было на Ставрополье 100 лет назад
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
9 марта 2017 г.

Ставропольские тяжелоатлеты привезли букет наград с первенства СКФО в Назрани

В Назрани (Республика Ингушетия) прошли соревнования на первенство СКФО по тяжелой атлетике среди спортсменов 1997 года рождения. Сборная Ставрополья была сформирована из 18 спортсменов СШОР по тяжелой атлетике и краевого центра спортивной подготовки. Юные спортсмены вели борьбу за право участия в первенстве России, которое пройдет в марте в Старом Осколе Белгородской области.

Отлично выступила наша команда юниорок, занявшая первое место в командном первенстве. Победили в первенстве округа и завоевали золотые медали Кристина Маликова (Ставрополь), Анна Усова и Диана Шестопалова; серебряными медалистами стали Виктория Шестопалова (все трое из Новоалександровска) и Кристина Мерденова из краевого центра; бронзовой медали удостоена Валерия Холобцева (Новоалександровск).

Победителем среди юниоров стал Борис Хачатуров. Бронзовые награды завоевали Алексей Фомичев, Денис Баркалов и Дмитрий Цатуров (все из Буденновска).

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170309/stavropolskie_tyazheloatlety_privezli_buket_nagrad_s_pervenstva__101205.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Спорт
Ставропольские тяжелоатлеты привезли букет наград с первенства СКФО в Назрани
Ставропольчанин Евгений Кузнецов и Илья Захаров взяли «бронзу» за синхронные прыжки в Пекине
В Ставрополе в канун 8 марта мамы и дочки соревновались в стрельбе
Краевые депутаты поддержали ставропольских спортсменов
Ставропольские автоинспекторы заняли второе место в соревнованиях по страйкболу
Республика Ингушетия
В ходе спецоперации в Назрани погибли два спецназовца ФСБ России
Конкурс почтальонов субъектов СКФО прошел в Назрани
В Ингушетии в ходе двух КТО уничтожены шестеро бандитов
Ставропольцы собрали букет наград VII фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
Чемпионат «Большая рыбалка» соберет рыбаков в Ингушетии

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!