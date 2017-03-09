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9 марта 2017 г.

Ставропольская семья спасла трех тонущих американских детей

Семья Решетко из станицы Ессентукской

Семья Решетко из станицы Ессентукской спасла трех американских детей, тонущих в бассейне во Флориде.

64-летний пенсионер Анатолий Решетко и его супруга Светлана отправились на зимние каникулы в гости к дочери в городок Ки-Вест. В один из дней женщина заметила трех маленьких детей, которые тонули в глубоком бассейне. Светлана вместе с дочерью и мужем побежали им на помощь. Анатолий прыгнул в воду и стал вытаскивать детей – трехлетнего мальчика, девочек четырех и двенадцати лет. Сделали искусственное дыхание и откачали всех троих еще до приезда медиков. Детей на вертолете отправили в больницу Майами. Они живы и здоровы.

Об отважном поступке россиян писали американские газеты. Высоко оценила правильные и своевременные действия русских и местная полиция, назвав семью Решетко «добрые Самаритяне».

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170309/stavropolskaya_semya_spasla_trekh_tonuschikh_amerikanskikh_detey_101190.html
Фотография к статье Ставропольская семья спасла трех тонущих американских детей
Семья Решетко из станицы Ессентукской
Семья Решетко из станицы Ессентукской
Фото: Oдноклассники.ru
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