Ставропольская семья спасла трех тонущих американских детей

Семья Решетко из станицы Ессентукской спасла трех американских детей, тонущих в бассейне во Флориде.

64-летний пенсионер Анатолий Решетко и его супруга Светлана отправились на зимние каникулы в гости к дочери в городок Ки-Вест. В один из дней женщина заметила трех маленьких детей, которые тонули в глубоком бассейне. Светлана вместе с дочерью и мужем побежали им на помощь. Анатолий прыгнул в воду и стал вытаскивать детей – трехлетнего мальчика, девочек четырех и двенадцати лет. Сделали искусственное дыхание и откачали всех троих еще до приезда медиков. Детей на вертолете отправили в больницу Майами. Они живы и здоровы.

Об отважном поступке россиян писали американские газеты. Высоко оценила правильные и своевременные действия русских и местная полиция, назвав семью Решетко «добрые Самаритяне».

http://www.stapravda.ru/20170309/stavropolskaya_semya_spasla_trekh_tonuschikh_amerikanskikh_detey_101190.html