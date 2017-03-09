Ставрополье вышло в лидеры по производству курятины

В Москве прошло традиционное годовое собрание Росптицесоюза, куда входят и специализированные хозяйства Ставрополья. Как прозвучало на встрече, именно птицеводы одними из первых в стране превысили показатели доктрины продовольственной безопасности и сегодня готовы к выходу на внешние рынки. Это позволило России занять 4 место на мировом рынке по производству мяса птицы и 5 место по яйцу. Хорошая динамика отмечена и в первые месяцы этого года: прирост составил пять процентов. Максимальный прирост производства мяса птицы в сельскохозяйственных организациях обеспечили Ставропольский край, Белгородская, Московская, Тамбовская, Брянская и Ленинградская области. Как отмечают в министерстве сельского хозяйства РФ, эти регионы лидируют на протяжении нескольких последних лет. Причем, пальму первенства бессменно удерживает Ставрополье, которое уже по курятине вышло и на экспортные рынки.

http://www.stapravda.ru/20170309/stavropole_vyshlo_v_lidery_po_proizvodstvu_kuryatiny_101206.html