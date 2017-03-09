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9 марта 2017 г.

Ставропольчанин Евгений Кузнецов и Илья Захаров взяли «бронзу» за синхронные прыжки в Пекине

В Пекине прошел первый этап Мировой серии по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Первыми в борьбу вступили мужчины-синхронисты. Победу одержал китайский дуэт Цао Юань/Си Сии, набравший в сумме 450,39 балла. На вторую ступеньку пьедестала поднялись англичане Лаугер и Мирс, на восемь баллов опередившие россиян Евгения Кузнецова и Илью Захарова, которым вручена «бронза». А вот в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина чемпион Европы ставропольчанин Евгений Кузнецов с результатом 451,1 стал лишь седьмым.

В. МОСТОВОЙ
http://www.stapravda.ru/20170309/stavropolchanin_evgeniy_kuznetsov_i_ilya_zakharov_vzyali_bronzu__101167.html
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