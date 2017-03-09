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9 марта 2017 г.

Принять меры по ликвидации несанкционированных свалок требует прокурор в Петровском районе

Прокуратура Петровского района Ставропольского края выяснила в ходе проверки, что на территории сел Благодатного, Высоцкого, Гофицкого, Сухая Буйвола, Шведино, Николиной Балки, Шангалинского, Просянского, Рогато-Балковского, Прикалаусского сельсоветов есть несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, договоры на вывоз мусора подавляющее большинство жителей муниципальных образований не заключили. А органы местного самоуправления мер по ликвидации свалок и не принимаются. Главам этих муниципальных образований прокуратура района внесла представления с требованием устранить нарушения и ликвидировать свалки, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170309/prinyat_mery_po_likvidatsii_nesanktsionirovannykh_svalok_trebuet_101198.html
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