Пенсионер погиб на пожаре в селе Сухая Буйвола
8 марта в селе Сухая Буйвола Петровского района в своем доме сгорел 70-летний мужчина. К моменту приезда пожарных, которых вызвали соседи, помещение было полностью объято огнем и дымом. Тело погибшего хозяина жилья было найдено при раскопках пепелища.
Скорее всего, предположили пожарные, мужчина пытался покинуть горящее здание, добрался до деревянной пристройки к дому, но не смог отпереть входную дверь и потерял сознание. По словам очевидцев, пристройка была разрушена до фундамента, тело погибшего оказалось погребено под остатками кровли и стен.
Причина возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба ПАСС СК.
Фото: пресс-служба ПАСС СК