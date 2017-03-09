Пенсионер погиб на пожаре в селе Сухая Буйвола

8 марта в селе Сухая Буйвола Петровского района в своем доме сгорел 70-летний мужчина. К моменту приезда пожарных, которых вызвали соседи, помещение было полностью объято огнем и дымом. Тело погибшего хозяина жилья было найдено при раскопках пепелища.

Скорее всего, предположили пожарные, мужчина пытался покинуть горящее здание, добрался до деревянной пристройки к дому, но не смог отпереть входную дверь и потерял сознание. По словам очевидцев, пристройка была разрушена до фундамента, тело погибшего оказалось погребено под остатками кровли и стен.

Причина возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

http://www.stapravda.ru/20170309/pensioner_pogib_na_pozhare_v_sele_sukhaya_buyvola_101207.html