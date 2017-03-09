Отряду спецназа «Рубеж» УФСИН Ставрополья исполнилось 25 лет

Сила, способная... / «Ставропольская правда» от 10 марта 2017 г.

…С бойцами спецназа ставропольского управления ФСИН России удается поговорить редко. Этот народ в погонах, в буквальном смысле слова, неуловим: либо они тренируются с утра до вечера, либо выполняют служебные задания.

Вспомним, как все начиналось. В начале 90-х оперативная обстановка в исправительных учреждениях и следственных изоляторах России стала исключительно сложной. Череда побегов и захватов заложников угрожала жизни и здоровью не только сотрудников, но и граждан. Отряды специального назначения в уголовно-исполнительной системе начали создавать во всех регионах. Новая боевая единица должна была бороться с проявлениями терроризма и групповыми неповиновениями в колониях и следственных изоляторах.

– Необходимо было показать осужденным, что у администрации есть сила, способная переломить ситуацию в свою пользу, – комментирует стоявший в 1992 году у основания спецотряда «Рубеж» подполковник внутренней службы И. (по понятным причинам не названы его фамилия и фамилии других бойцов отряда. – Ред.). До этого подобным функционалом занимались военнослужащие внутренних войск.

Ставропольский спецназ уголовно-исполнительной системы, созданный в январе 1992 года, официально начал комплектоваться через три месяца. Набрали в него 26 человек. На учебу времени не было. Например, в исправительной колонии № 4 обстановка накалилась до предела. Четверо осужденных совершили побег, захватив в заложники сотрудника колонии и разоружив солдата на вышке. Именно бойцы «Рубежа» в составе сводного подразделения участвовали в ликвидации открытого неповиновения заключенных.

Можно вспомнить многие эпизоды из истории отряда, перечислить горячие точки, где он работал, назвать награды, полученные бойцами. Они участвовали в защите Цхинвала. Два экипажа БТР ОСН «Рубеж» принимали участие в сопровождении и доставке гуманитарных грузов в южноосетинскую столицу. Во время обеих чеченских кампаний личный состав неоднократно привлекался к охране административной границы между Ставропольским краем и Чеченской Республикой. Отряд активно участвовал в оперативно-профилактических мероприятиях по предотвращению вооруженных провокаций, охране общественного порядка близ чеченской станицы Ассиновской и на местном контрольно-пропускном пункте. И это далеко не все.

В Чеченской Республике погибли офицеры – капитан внутренней службы Виктор Саинсус и лейтенант внутренней службы Юрий Яковенко. Оба были женаты, у них остались дети. Указом Президента Российской Федерации они награждены орденами Мужества (посмертно).

За период служебных командировок в районы вооруженных конфликтов более 70 сотрудников отряда особого назначения «Рубеж» награждены государственными и ведомственными орденами и медалями. Немало среди них отличных спортсменов, которые неоднократно занимали и занимают призовые места на спортивных соревнованиях, многие имеют квалификацию мастера и кандидата в мастера спорта. За историю существования отряда 25 его сотрудников заработали право ношения крапового берета.

Кристина КЛЕМЕНЧУК

http://www.stapravda.ru/20170309/otryadu_spetsnaza_rubezh_ufsin_stavropolya_ispolnilos_25_let_101147.html