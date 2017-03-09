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9 марта 2017 г.

На Ставрополье селянин смастерил макет автомата и пьяным гулял с ним по улицам

 Жители села Правокумского (Левокумский район) сообщили в полицию о том, что в центре населенного пункта ходит мужчина, вооруженный автоматическим оружием, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Полицейские поехали искать вооруженную личность, установив, что это 53-летний местный житель. По профессии он сварщик и сам изготовил макет автомата из различных металлических предметов (для стрельбы оружие не годится). Выпив, сварщик с автоматом пошел гулять по селу. Когда надоело, пришел домой и лег спать. Там его нашли и задержали полицейские. В сарае они обнаружили и макет автомата, который направлен на экспертизу.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170309/na_stavropole_selyanin_smasteril_maket_avtomata_i_pyanym_gulyal__101172.html
Фотография к статье На Ставрополье селянин смастерил макет автомата и пьяным гулял с ним по улицам

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю
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На Ставрополье селянин смастерил макет автомата и пьяным гулял с ним по улицам
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