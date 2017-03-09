На Кавказе восстанавливают вид «краснокнижных» леопардов

В объективы камер Кавказского природного биосферного заповедника впервые после зимовки попала самка переднеазиатского леопарда Виктория – одна из трех особей, выпущенных в дикую природу в июле 2016 года.

Фотоловушка зафиксировала Викторию на склоне горы Ахцархва в Краснодарском крае, она находится в хорошей физической форме.

– Первая зимовка в дикой природе – очень ответственный и важный этап адаптации. Я рада, что леопарды с ним удачно справились и доказали свою способность к гармоничной жизни в дикой среде в любое время года, – рассказала генеральный директор АНО «Центр природы Кавказа» Рената Шюшайте.

В Красной книге Российской Федерации переднеазиатский леопард отнесен к исчезающему виду. На территории Кавказского заповедника этих грациозных хищников не видели более 80 лет. И вот леопарды из центра восстановления в Сочи благополучно пережили первую зиму на воле. Двое из трех выпущенных в 2016-м в дикую природу животных, Килли и Виктория, носят специальные спутниковые ошейники, которые позволяют следить за их перемещением по территории заповедника. Ахуна, снявшего ошейник, с нетерпением ждут в объективах фотоловушек.

– На сегодняшний день ареал обитания самца Килли продолжает увеличиваться. Он охотится в труднодоступных скальных районах, а Виктория – в лесу. Есть вероятность, что животные образовали пару, но точно мы это узнаем весной, – пояснила Р. Шюшайте. Она также добавила, что котята, родившиеся в 2016 году в Центре восстановления леопарда на Кавказе, успешно перезимовали и приобрели много новых навыков. В частности, они адаптировались к условиям охоты при наличии глубокого снега, научились ориентироваться в пространстве, умело лазают по деревьям, играют, прячутся в норах и определяют иерархию в своей маленькой стае, проявляя характер в процессе кормления и игр.

Молодых леопардов перевели в вольер подготовки к выпуску и, возможно, уже в следующем году отправят жить в дикую природу. Но для этого предстоит провести большую работу по моделированию современного ареала леопарда на территории всего Кавказа – продумать новые возможные зоны выпуска хищника в дикую природу, экологические коридоры, необходимые для беспрепятственного перемещения. К этой работе подключатся регионы Северного Кавказа, на территории которых находится исторический ареал обитания леопардов.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется с 2007 года по инициативе президента страны Владимира Путина. В ней участвуют Минприроды России, АНО «Центр природы Кавказа», Росприроднадзор и другие. Для ее развития на территории Сочинского национального парка был построен Центр восстановления леопарда на Кавказе.

http://www.stapravda.ru/20170309/na_kavkaze_vosstanavlivayut_vid_krasnoknizhnykh_leopardov_101177.html