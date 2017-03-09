Мэр Невинномысска Михаил Миненков рассказал о планах развития города

О планах развития Невинномысска шла речь на пресс-конференции главы города Михаила Миненкова, который в этой должности уже сто дней. В начале встречи мэр обозначил главную, по его мнению, проблему Невинномысска – отток населения. За последние восемь лет его покинули более 15 тысяч человек. В чем дело? Ведь в городе, удобно расположенном с точки зрения логистики, работает немало крупных, стабильных предприятий, развита социальная сфера, есть несколько вузов, имеется немало мест для проведения досуга – зона отдыха, парки и т. д.

Но и все эти преимущества не могут удержать многих граждан в муниципалитете. Как показало социологическое исследование, проведенное по инициативе мэрии, в восприятии горожан Невинномысск, образно говоря, обветшал. Убитые дороги и связанные с этим транспортные проблемы, давно не ремонтировавшиеся социальные, спортивные объекты, плачевное состояние зон отдыха, упомянутых выше, – не таким должен быть современный город. А значит, он нуждается в коренной модернизации.

В этом плане сейчас большую поддержку оказывают Невинномысску краевые власти. Благодаря им вскоре начнется масштабный ремонт дорог, какого не было много лет. Не забыли и о внутриквартальных территориях – на их благоустройство региональная казна выделяет 50 миллионов рублей. Судя по всему, сдвинулась с мертвой точки проблема, связанная с единственным в Невинке аварийным путепроводом над железной дорогой. О необходимости строительства нового моста в городе говорят уже, почитай, четверть века. И вот, как рассказал М. Миненков, изысканы средства на разработку проектно-сметной документации, перенос коммунальных сетей. Начнутся работы этой осенью, а 2018-2019 годы станут временем ударной стройки.

Модернизация коснется и учреждений здравоохранения. Краевые власти выделяют 22 миллиона рублей на капремонт уникальной водолечебницы, работавшей при детской поликлинике. Также изысканы деньги на долгожданный ремонт родильного дома.

Что касаемо городской среды, должны появиться в Невинномысске обновленные районы, куда горожанин обязательно захочет пойти отдохнуть, заняться спортом. Это, к примеру, восточный участок бульвара Мира. Он должен поменять свой облик после проведения благоустройства, ввода нового здания ЗАГСа, обновленного спорткомплекса «Олимп» и так далее. Здесь же, отметим, расположен красивый храм Серафима Саровского. О грядущей реконструкции «Олимпа» мы уже рассказывали, упомянем только такой факт: после перестройки комплекс будет представлять собой, по сути, другое здание с увеличенным количеством многофункциональных, современно оборудованных залов. Предварительно подобрано новое название для спорткомплекса – «Олимп-арена».

В более же отдаленных планах – продление зоны отдыха в другой части бульвара Мира, западной, там, где находится новая, красивая городская набережная. Этот район для тихого досуга, можно, по мнению М. Миненкова, продлить, создав уютную пешеходную зону.

На пресс-конференции прозвучал такой факт: доля предприятий Невинномысска в общем объеме промышленной продукции края составляет около 30 процентов. Невинномысск – единственный на Ставрополье город, имеющий статус моногорода. С целью диверсификации экономики муниципалитет подготовил паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Невинномысска». Что даст ее реализация? Уже к 2018 году запланировано создать более 2 тысяч рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Субсидии будут в том числе направлены на обустройство инфраструктуры II очереди регионального индустриального парка. Не забудут и о городской среде – ей посвящено специальное направление программы, названное «Пять шагов благоустройства повседневности». Благоустройство парков, создание спортплощадок, воссоздание заброшенных достопримечательностей города – это лишь малая часть запланированного на ближайшее время.

В общем, если все из задуманного городской властью удастся реализовать, Невинномысск уже в недалеком будущем будет выглядеть как современный, комфортный город. Первые же итоги деятельности мэра Невинномысска и его команды можно будет подводить в следующую знаковую дату – год с начала работы.

http://www.stapravda.ru/20170309/mer_nevinnomysska_mikhail_minenkov_rasskazal_o_planakh_razvitiya_101171.html